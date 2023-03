Força Tática de São Carlos realiza treinamento no Shopping Center Iguatemi

Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de São Carlos, através da Companhia de Força Tática, realizou nesta segunda-feira, 20, no Shopping Center Iguatemi em São Carlos, um treinamento sobre situação de roubo com retenção de vítima.

O treinamento contou com a presença dos policiais militares, sob o comando do capitão PM Rodrigo Della Nina, juntamente com o Corpo de Bombeiros e equipes de segurança e monitoramento do Shopping Iguatemi.

A finalidade da atividade é capacitar ainda mais os policiais para atuarem no atendimento de ocorrência de roubo à comércio no interior de shopping centers e ou grandes áreas de comércio cessando a ação dos indivíduos causadores, proporcionando a preservação de vidas e uma pronta e rápida resposta num evento deste nível.

