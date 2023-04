SIGA O SCA NO

O Fiat Uno, 1994, verde, placas BKN-7966, que havia sido furtado na madrugada do último domingo (18), na Rua Regina Célia Silva Vasconcelos, no Cidade Aracy, foi localizado no mesmo bairro, na manhã de ontem.

Após publicação da reportagem pelo São Carlos Agora, uma leitora viu o carro abandonado na rua Aparecida da Silva e acionou a Polícia Militar, que esteve no local e por sua vez comunicou a proprietária sobre o encontro do veículo.

Os ladrões levaram o estepe e a bateria do automóvel.

