Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 21 anos, de Porto Ferreira, caiu em um golpe de estelionato nesta terça-feira, 28. Ela procurou as autoridades policiais e disse que tentou um empréstimo e manteve contato com um desconhecido via WhatsApp, que representaria uma empresa do gênero.

Durante as negociações, a vítima disse que teria sido induzida a fazer vários PIXs como parte da transação. Acabou sendo lesada em R$ 3,5 mil. Posteriormente soube que tinha caído em um golpe.

