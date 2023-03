Entorpecentes são localizados pela Guarda Municipal no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pela equipe Canil da GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta terça-feira, 7, a equipe Canil da Guarda Municipal apreendeu entorpecentes na rua José Quatrocchi, no São Carlos 5, em um local conhecido como “ponto de tráfico”. O flagrante foi por volta das 10h46.

Suspeitos estavam pelo local e ao notarem a aproximação da viatura, fugiram. Os GMs com a ajuda da K9 Índia fez uma varredura em um terreno e localizaram uma sacola com 390 pinos com cocaína e 10 porções de maconha. O material foi apreendido e apresentado à CPJ.

