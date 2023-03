SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 23h deste domingo, 12, em uma casa na Avenida Luiz Ferrari, no Cidade Aracy.

A vítima de 32 anos disse que o companheiro chegou em casa embriagado e após discussão passou a ofendê-la moralmente e ameaça-la de morte.

Temerosa com o que poderia ocorrer, acionou a PM. O acusado negou as ameaças. Ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

