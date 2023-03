Em golpe do PIX, são-carlense perde quase R$ 22 mil

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 59 anos que reside em São Carlos, foi alvo de mais um golpe de estelionato que teria ocorrido na segunda-feira, 27. Ele foi lesado em quase R$ 22 mil.

A vítima compareceu à CPJ e narrou às autoridades policiais, o que teria ocorrido. Inicialmente sua esposa teria recebido via SMS, mensagem onde tem conta corrente que havia um PIX em análise no valor de R$ 2.890,00 e caso não reconhecesse entrar em contato com um 0800.

Assim procedeu e uma mulher, passando por funcionária da agência bancária, atendeu. Mas a ligação caiu e ele voltou a ligar e durante a conversa teria sido informado que havia mais dois PIXs em análise em sua conta. Um no valor de R$ 4.560 e outro de R$ 17.400. Caso não reconhecesse, seria necessário fazer dois PIXs para as supostas pessoas e digitar a palavra “estorno” e minutos depois o dinheiro retornaria para sua conta.

A vítima assim procedeu. Porém, o dinheiro não retornou e posteriormente soube que teria sido vítima de um golpe. O caso foi registrado na CPJ.

