Durante cumprimento de mandado de busca, policiais da DIG apreendem ecstasy e maconha

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã desta segunda-feira, 20, policiais civis da DIG apreenderam dois comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A ação aconteceu por volta das 7h.

Inicialmente os policiais foram até uma moradia no Jardim Acapulco no intuito de prender o acusado de 27 anos. Porém a moradia estava vazia e foi localizada a droga.

Em um segundo endereço, na rua Elias Landgraf, no Santa Angelina estaria um carro que poderia ser do acusado. Os policiais foram recebidos por uma mulher de 25 anos que disse ter sido amasiada do acusado e o que o veículo seria de sua propriedade. Porém não sou dizer o paradeiro do procurado.

Leia Também