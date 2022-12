Dupla rouba moto na Vila Pelicano

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Por volta das 21h40 de domingo, 25, devido à forte chuva, um motociclista de 45 anos parou em frente a uma lanchonete na Avenida Francisco Pereira Lopes, na Vila Pelicano, momento em que foi abordado por uma dupla que rendeu a vítima e levou sua CG vermelha.

A vítima formulou queixa-crime na CPJ e o veículo foi localizado pela PM em uma casa no Antenor Garcia, mas com a numeração do motor e chassi suprimidos. Na oportunidade uma quadrilha de adolescentes foi flagrada com duas motos furtada e a CG roubada.

