Dupla é presa após furtar vários pacotes de carne de supermercado na Vila Prado

Dois indivíduos foram presos em flagrante no final da noite desta quinta-feira (13) acusados de furtar vários pacotes de carne de um supermercado na avenida Coronel Leopoldo Prado, na Vila Prado.

Segundo informações, uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela avenida Henrique Gregori avistou a dupla caminhando em direção ao CDHU, carregando algo pesado e suspeito.

Ao verificar, os PMs constataram que se tratava de vários pacotes com carne, os quais os suspeitos alegaram que acharam em uma caçamba, no entanto, os produtos estavam congelados e dentro do prazo de validade.

Desconfiados, os policiais foram até um supermercado que fica perto do local da abordagem e encontraram a porta do estabelecimento arrombada e o alarme disparado. Diante da situação, os abordados acabaram confessando o crime.

O proprietário do supermercado foi avisado sobre o crime e a dupla conduzida ao plantão policial, onde os acusados foram autuados em flagrante e recolhidos ao Centro de Triagem.

As carnes foram devolvidas aos verdadeiros donos.

