Dupla é detida pela PM e acusada de tráfico de drogas em São Carlos

A droga que foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 30 e acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na rua Riskalla Haddad, no Parque Sisi.

A PM foi alertada via Copom de um suposto caso de violência doméstica e no endereço abordaram um homem de 32 anos que chegou a dispensar a droga, jogando em cima do telhado da casa. Porém teria confessado o tráfico e afirmou que dentro da moradia estaria o restante do entorpecente (em um colchão e em uma bolsa). Os PMs entraram e detiveram ainda seu comparsa, de 26 anos. Ambos foram detidos e encaminhados à CPJ.

