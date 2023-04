Dupla é detida após roubar carro no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos foram detidos nesta noite de sábado (08), no Jardim Gonzaga, após cometer um roubo no Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações, o carro ocupado pelo motorista, sua mulher e sua filha, chegou à residência localizada na Rua Basílio Dibbo, para pegar um sobrinho que iria com eles para uma chácara, quando foram rendidos pelos ladrões, que estavam armados com simulacros e ordenaram que todos saíssem do carro, fugindo em seguida com o veículo.

Dentro do carro havia vários objetos das vítimas, incluindo um notebook.

A Polícia Militar foi acionada e em patrulhamento, uma equipe da Força Tática abordou a dupla na Rua Giovanni Vassolo, no Jardim Gonzaga, encontrando com eles uma bolsa, que continha o notebook, 3 celulares e a chave do carro roubados, além dos dois simulacros usados no crime.

Os acusados informaram que haviam abandonado o carro na Rua Hércules Sache, no Cruzeiro do Sul, onde ele realmente foi encontrado, com o restante dos objetos, faltando apenas alguns documentos.

Os autores do roubo foram detidos e encaminhados ao plantão policial, permencendo à disposição da Justiça.

