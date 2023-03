Duas pessoas são assaltadas seguidamente, na Vila Morumbi

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher e um homem, que não estavam juntos, foram vítimas de roubo na manhã de sábado (18), na Avenida Morumbi, Vila Morumbi.

De acordo com a vítima masculina, de 47 anos, ele estava a caminho do trabalho, quando viu uma mulher que andava à sua frente, ser abordada por um homem que caminhava no sentido contrário a eles, que forçou-a a entregar sua bolsa. Em seguida o ladrão foi até ele e ordenou que entregasse o celular.

A vítima observou que o ladrão tinha um volume por baixo da roupa, na cintura, aparentando ser uma arma de fogo, por isso achou melhor não reagir e entregou o celular.

Ele viu ainda quando o autor do roubo alcançou outro homem que o esperava e juntos seguiram por uma vereda em direção ao CDHU.

Em conversa com a mulher que também foi roubada, esta disse que conhece o ladrão, que ele conhecido como "Buiu" e frequentemente está na biqueira do CDHU.

As vítimas seguiram cada uma o seu caminho e após o trabalho, a vítima masculina compareceu ao plantão policial para registrar a ocorrência.

