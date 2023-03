Duas pessoas ficam feridas após colisão no centro

SIGA O SCA NO

Pancada causou grandes danos ao carro envolvido no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito no centro de São Carlos causou ferimentos em duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 9.

A motorista de um carro transitava pela rua Bento Carlos e no cruzamento com a rua José Bonifácio, foi atingida por um caminhão. Os motivos são ignorados.

Com o impacto, a motorista do veículo sofreu ferimentos, mas dispensou atendimento médico. Já o do caminhão, de 34 anos, fraturou um dos punhos e foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

