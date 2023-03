Drogas são localizadas em placa de sinalização no Aracy

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pela GM no Aracy - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil apreenderam na manhã desta terça-feira, 21, entorpecentes no cruzamento das ruas Antônio Busto Alabarca com a João Paulo, no Cidade Aracy.

Uma dupla estava nas proximidades, mas com a aproximação da viatura, fugiu. Já os GMs localizaram enroscada em uma placa sinalização, uma sacola contendo pedras de crack e porções de maconha que foi apreendida e encaminhada à CPJ.

