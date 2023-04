SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil, localizaram por volta das 10h25 desta segunda-feira, 3, na rua Rio Paranapanema, no Jockey Club, entorpecentes que foram abandonados.

Um suspeito fugiu com a aproximação da viatura. Porém, com auxílio da K9 Índia, localizaram em uma mata, em uma sacola, 74 pinos com cocaína, 65 pedras de crack e 5 porções de maconha que foram encaminhados à CPJ e apreendidos.

