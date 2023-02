Discussão termina em agressão entre irmãos no Aracy

Samu socorreu a vítima até a UPA do Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Um desentendimento entre irmãos terminou em agressão por volta das 21h30 desta quarta-feira, 8, na rua Natalino Sbampato, no Cidade Aracy.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto ao agressor, de 61 anos, que seu irmão, de 48 anos, mora nos fundos no mesmo terreno e chegou em casa embriagado e alterado emocionalmente. Contrariado, teria dito aos PMs que mandou o irmão sair e fechou o portão.

Revoltada, a vítima tentou abrir o portão e partiu para cima. O primogênito teria então se armado com um pedaço de pau e desferiu um golpe para se proteger, atingindo o braço do irmão que caiu no solo e precisou ser medicado na UPA do bairro, após ser socorrido pelo Samu. Posteriormente o caso foi registrado na CPJ.

