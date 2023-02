DIG vai investigar furto de 17 notebooks do almoxarifado municipal

DIG/DISE - Crédito: arquivo

Dezessete notebooks foram furtados no dia 17 de janeiro do almoxarifado da Prefeitura Municipal de São Carlos. O crime foi descoberto após análise em câmeras de segurança instaladas no interior do prédio localizado na rua Padre Teixeira. O crime foi descoberto após uma conferência reunindo o secretário de Educação, Roselei Françoso juntamente com diretores do departamento municipal.

Um boletim de ocorrência foi elaborado na CPJ e o caso foi entregue para a Polícia Civil que irá tentar descobrir os responsáveis pelo furto.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Roselei Franço disse que confia no trabalho das autoridades policiais e que a tendência é que os criminosos sejam descobertos. “O Almoxarifado é um local onde estão todos os recursos do patrimônio municipal”, explicou.

Durante a entrevista, Françoso esclareceu que no dia 13 de janeiro, após assumir a pasta fez uma reunião com a direção do Almoxarifado e foi notificado que no local não tinha alarme e muito menos monitoramento. “A partir daí solicitei ao secretário Samir Gardini que o local fosse devidamente equipado”, esclareceu.

Ainda de acordo com o secretário de Educação no dia 31 de janeiro foi realizada uma segunda conferência e na pauta, lançou-se a iniciativa de emplacar todos os bens públicos. “Foi ai que demos falta dos notebooks e analisamos os vídeos e constatamos o crime”, disse. “Acionamos a Guarda Municipal e posteriormente a Polícia Militar. Fizemos um boletim de ocorrência e o caso está agora nas mãos da Polícia Civil que trabalha para identificar os responsáveis”, finalizou.

