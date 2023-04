DIG combate receptação e furto de fios em São Carlos

O delegado Caio Iberê Galvão Gobato, que estava respondendo pela DIG, informou que esses materiais geralmente são furtados por viciados em drogas.

Vários metros de fiação e cabos foram apreendidos e encaminhados para o Instituto de Criminalística (IC) para a perícia. Após as checagens e com laudos comprobatórios, a DIG deverá realizar um levantamento ainda mais minucioso que poderá acarretar na prisão de muitos empresários do ramo de compra e venda de sucatas.

Caio Iberê Galvão Gobato disse que durante a semana todos os estabelecimentos vistoriados tiveram seus proprietários e funcionários orientados sobre a compra de produtos de origem duvidosa. O delegado disse que daqui para frente este tipo trabalho será constante e a Polícia Civil não vai descansar enquanto não descobrir quem são os ladrões e receptadores que vem provocando grandes prejuízos a empresas e a população de São Carlos.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizou nesta semana uma sequência de operações para combater os furtos e receptação de cabos elétricos, telefônicos, de internet e outros materiais como medidores de energia da Companhia Paulista de Forção e Luz (CPFL), cujos materiais estão sendo revendidos a vários estabelecimentos comerciais da cidade.