DIG caça quadrilha que assaltou residência na vila Pureza e apreende veículo no Vida Nova São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) vem realizando um mapeamento de criminosos que estão realizando assaltos em residências em vários bairros de São Carlos, subtraindo veículos, joias, dinheiro e outros objetos.

Após levantamentos, na tarde de ontem, 4, os policiais seguiram para uma casa, na rua José Zanferino Alves Filho, no Jardim Vida Nova São Carlos, onde foram atendidos por R.S, 22, que acabou sendo preso, pois os investigadores encontraram no imóvel o veículo ASX roubado com placas adulteradas. As verdadeiras estavam no mesmo local. Também foram apreendidos na residência um celular e um par de óculos de sol.

O veículo foi roubado no dia 29 de dezembro do ano passado, em uma casa na rua Major Júlio Salles, Vila Pureza. Na ocasião, os criminosos renderam duas mulheres e além do carro, levaram televisores, notebooks, celulares, roda para veículos, projetor, e outros objetos.

Indagado sobre o que aquele carro estaria fazendo em sua moradia, R.S., nada soube dizer e acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de receptação, sendo recolhido ao Centro de Triagem. O carro foi encaminhado para a perícia.

As investigações por parte da DIG prosseguem.

Leia Também