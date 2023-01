Desconhecido entra em estabelecimento e furta celular no centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 42 anos foi vítima de um furto nesta segunda-feira, 9, no centro de São Carlos.

Funcionária de um estabelecimento comercial na rua 13 de Maio, no centro, teve seu celular furtado por um desconhecido que aparentava ser adolescente.

Às autoridades na CPJ disse que o acusado se aproveitou de um momento de distração, entrou no prédio, pegou o aparelho que estava em um balcão e saiu correndo.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Um adolescente é acusado de ter se apropriado de um monitor do IFSC/USP São Carlos. O fato virou boletim de ocorrência e agora o aluno terá que se explicar na CPJ.

A responsável pelo equipamento, uma mulher de 52 anos disse que o aluno teria retirado o aparelho no dia 16 de agosto do ano passado e no dia 31 do mesmo mês teria informado que não estaria mais funcionando.

Neste meio tempo ele teria sido orientado a procurar o coordenador dos laboratórios do IFSC para solucionar o problema, mas não teve retorno.

Segundo a mulher, no dia 21 de dezembro venceu o prazo e o monitor teria que ser devolvido. Tentou entrar em contato com o aluno, mas sem sucesso e a saída final foi realizar um boletim de ocorrência.

