Colisão traseira envolve dois veículos em alça de acesso na SP-215

Gol sofreu danos de grande monta devido ao forte impacto - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolveu dois veículos na noite desta quarta-feira, 26, na alça de acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215) – sentido Cidade Aracy.

O motorista de um Gol, ao entrar na rodovia, reduziu a velocidade e um Jetta que vinha logo atrás, atingiu a traseira do veículo. O impacto foi forte e a passageira do Gol sofreu entorse no pescoço.

O Samu foi ao local e socorristas deram atendimento, no entanto, a vítima optou por não ser levada ao hospital.

