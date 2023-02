Colisão no centro deixa motociclista ferida

SIGA O SCA NO

Motociclista ficou ferida após o acidente de trânsito - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 7, deixou uma motociclista ferida no centro de São Carlos. Os envolvidos no acidente transitavam pela Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido centro/shopping).

O motorista de um carro ao tentar a conversão com destino a rua Delfino Martins Camargo Penteado ocorreu a colisão com a motociclista que recebeu os primeiros atendimentos do socorrista de uma motolância e posteriormente, por meios próprios, foi até a UPA Santa Felícia para atendimento médico.

Leia Também