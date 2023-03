Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Santa Paula

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um jovem de 21 anos ferido nesta noite de sexta-feira (17), no Jardim Santa Paula.

De acordo com informações, o carro transitava pela Rua Rosalino Bellini e no cruzamento com a Doutor Viriato Fernandes Nunes não respeitou o sinal de pare, colidindo contra a moto que seguia por esta via.

O motociclista de 21 anos sofreu várias escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Samu, que o encaminhou à Santa Casa.

Leia Também