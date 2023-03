Colisão entre carro e caminhão deixa um morto e vários feridos em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro na manhã desta quarta-feira (22), deixou uma pessoa morta e seis feridas, entre elas, um bebê de 8 meses que teve ferimentos graves. A colisão aconteceu na SP-215, em São Carlos.

Segundo as primeiras informações, um caminhão carregado com equipamentos saia de uma empresa e ao ingressar na rodovia foi atingido por um Monza que transitava no sentido Descalvado.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo preso às ferragens. O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda dentro do automóvel estavam a mulher, o marido e quatro crianças. Um bebê de 8 meses foi socorrido em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA). Os demais feridos também foram encaminhados por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu até a Santa Casa.

A reportagem do SCA está no local. Mais informações em instantes.

