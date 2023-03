Colisão entre caminhões deixa um morto na Washington Luís em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 40 anos morreu em um grave acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta quinta-feira (9), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, o caminhão Mercedes-Benz vermelho transitava sentido capital/interior com destino a cidade de Itápolis/SP, quando o motorista, no local conhecido como “Descida da Liquigás” colidiu contra a traseira de outro caminhão que seguia pela faixa da esquerda.

Flavio Jose Tesse, passageiro do Mercedes-Benz vermelho acabou morrendo no local, enquanto que o motorista foi retirado das ferragens pelas equipes de socorro e encaminhado até a Santa Casa de São Carlos com ferimentos graves.

Os ocupantes do outro caminhão não sofreram ferimentos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Leia Também