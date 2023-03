Colisão causa capotamento na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Ônix capotou e Gol subiu em cima da calçada após a batida - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão deixou duas mulheres feridas na tarde desta quinta-feira, 30, na Vila Nery. Duas mulheres ficaram feridas.

Um Ônix seguia pela rua Major Manoel Antonio de Mattos e no cruzamento com a rua Major José Inácio atingiu um Gol que tinha quatro pessoas em seu interior.

Com o impacto o Ônix capotou e o Gol foi parar em cima de uma calçada. A motorista de 78 anos e uma jovem de 18 anos, com possível fratura na perna direita foram socorridas pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

