Ciclista é atropelado no centro de São Carlos

Ciclista é socorrido pela UR dos Bombeiros: destino, Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 50 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 8, vítima de um atropelamento na Avenida São Carlos, no centro.

Segundo apurado a vítima estaria pedalando sua bike pela calçada e em dado momento, saiu para o asfalto sem as devidas cautelas e foi atingindo por um veículo. A motorista ainda tentou uma manobra, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o ciclista foi ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

