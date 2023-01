Ciclista é atropelado em rotatória no Castelo Branco

Vítima no momento em que era atendida pelos Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um ciclista de 34 anos ferido na noite desta segunda-feira, 23, no exato momento em que chovia forte em São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que um casal teria se desentendido e a mulher, alterada, teria assumido o volante do carro e acelerou e na rotatória da Avenida Germano Fehr Júnior perdeu o controle do carro e colidiu em uma placa de sinalização. Posteriormente subiu no canteiro central e atingiu o ciclista que tinha acabado de sair do trabalho e retornava para sua residência.

Com o impacto, a vítima foi ao solo e com supostas fraturas em um dos braços e na costela, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também