Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 49 anos foi vítima de um assalto por volta das 22h deste domingo, 26, na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

A vítima disse que estava a caminho do trabalho quando foi abordado pelo desconhecido que estava em um bicicleta. Armado, rendeu a vítima e se apoderou do celular e fugiu em seguida.

