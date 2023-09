Centro espírita é atacado em São Carlos e integrantes ameaçados

Objetos danificados - Crédito: arquivo pessoal

Um caso de intolerância religiosa será investigado pela Polícia Civil de São Carlos. O caso que contem ameaças de morte aos frequentadores de uma religião afro e aconteceu por volta das 20h30 desta quarta-feira, 20.

A presidente do Centro Espírita localizado na rua Jesuíno de Arruda, no centro de São Carlos, de 29 anos, disse que o local foi invadido e vandalizado. Teria recebido ainda uma carta de um morador de rua com conteúdo ameaçador e com a imagem de uma mãe de santo morta a tiros. Uma segunda carta, disse às autoridades policiais na CPJ, com teor similar, teria sido deixada em seu estabelecimento comercial situado na mesma rua e que vende artigos religiosos.

Intolerância

De acordo com a mulher, que disse ser presidente do Centro Espírita, a carta contém ofensas à religião afro a qual cultua e que teria sido definida como “bando de porcos”.

Até o nome de um vereador está citado em tal carta e que teria se prontificado para “acabar com essa porcariada sem tamanho. Isso que vocês chamam de religião que pra gente é coisa do demônio”. Na carta diz ainda que “uma porca já se foi. Bernadete”.

A carta

O São Carlos Agora teve acesso a carta que contém tons ameaçadores e intolerância religiosa. Abaixo ela é transcrita na íntegra (inclusive com erros ortográficos do seu autor/a):

“Vim dar o último aviso. Um grupo de pessoas já procurou o vereador André Rebello na câmera (Câmara) pra acabar com essa porcariada sem tamanho. Isso que vocês chamam de religião que pra gente é coisa do demônio.

“Nós dos arredores vamos acabar com vocês bando de porcos. Deixamos essa foto pra vocês relembrar que isso também pode acontecer com vocês bando de porcos. Deixamos essa foto pra vocês relembrar que isso também pode acontecer com vocês ai dentro desse cercado de porcos.

“Uma porca já se foi Bernadete”.

