Crédito: Divulgação

A equipe da Patrulha Rural da Guarda Municipal participou de uma ação por volta das 10h40 desta quinta-feira, 23, na Estrada Municipal Nevio Cesarino Bachiega.

A corporação foi acionada para apoiar o Canil Municipal em uma averiguação onde um denunciante informou que havia cavalos soltos na via pública no distrito de Água Vermelha. No local, após constar o fato, o animal foi recolhido pela equipe do Canil Municipal.

