Crime da retroescavadeira: assassino é levado para o Centro de Triagem

Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta segunda-feira (27), o operador de máquinas pesadas, Milton César Magalhães, de 44 anos, foi levado ao Centro de Triagem de São Carlos, após prestar depoimento ao delegado Caio Iberê Gobato, na sede da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Ele confessou ter matado com uma retroescavadeira, Iebel Garcia Silva, 41, na última quarta-feira (27), no Jardim São Paulo. Ambos eram funcionários do SAAE.

O acusado não quis dar entrevista para a imprensa, mas segundo os advogados que o representam, ele vinha sendo ameaçado e pressionado por Iebel.

Os advogados disseram ainda que as provas serão apresentadas no decorrer do processo e que já existe um pedido de relaxamento da prisão temporária que será apresentado ao magistrado da comarca.

Ainda segundo os defensores, Milton está arrependido e não queria que a situação tivesse o desfecho que teve.

Segundo o delegado Caio Ibere Gobato, Milton disse que não premeditou o crime e pensou que Iebel estaria armado, por isso jogou a retroescavadeira contra ele. O acusado disse ainda em depoimento que após a fuga, abandonou a máquina na região da escola Educativa e desmaiou, e quando acordou, achou que nem tinha matado o desafeto. Somente quando chegou em casa é que a esposa teria contado que Iebel havia morrido.

Sobre uma machadinha que Iebel portava quando foi morto, o delegado confirmou o fato, porém o instrumento desapareceu no dia do crime e ainda não foi encontrado pelas autoridades policiais.

Algemado, Milton deixou a delegacia por volta das 17h30. Nesta terça-feira (28) ele deve ser submetido a uma audiência de custódia.

