Casal fica ferido após motorista provocar acidente no Jardim Bandeirantes

Moto e carro após o acidente e à direita, vítimas sendo socorridas pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um casal ficou ferido após acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 3, em um cruzamento no Jardim Bandeirantes.

Segundo apurado, as vítimas estavam em uma moto e transitavam pela rua Miguel Petroni (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a rua Jorge Tibiriçá foram atingidas por um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O carro arrastou a moto por alguns metros. O piloto, de 28 anos, sofreu trauma em uma das pernas e a garupa, de 25 anos, fratura em um dos braços. Ambos foram socorridos pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

