Casal de namorados é assaltado na região do Shopping Iguatemi

SIGA O SCA NO

O Fox foi recuperado e devolvido ao dono - Crédito: Colaborador SCA

Mais um caso de roubo foi registrado em São Carlos. Desta vez por volta das 18h45 desta terça-feira, 17, no Passeio dos Flamboyants, no Parque Faber (região do Shopping Iguatemi).

Um casal (ele, 22 anos e ela, 17 anos) teriam estacionado o Fox preto para ir ao centro de compras, momento em que foi abordado por dois desconhecidos que mencionaram estar armados.

Mediante ameaças de morte, entregaram o carro, dois celulares e documentos pessoais. O casal acionou a Polícia Militar que iniciou diligências, porém os assaltantes até o momento não foram encontrados.

O Fox foi encontrado por seguranças da empresa Rumo, na região do Assentamento Capão das Antas. O veículo estava com os faróis acesos, o que despertou suspeita na equipe que acionou a PM, que por sua vez providenciou o recolhimento do carro.

Leia Também