Casal briga após discussão na Vila Morumbi

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O possível consumo de bebidas alcoólicas terminou em vias de fato entre um casal por volta das 6h40 deste domingo, 12, na Avenida Morumbi (bairro de mesmo nome).

Policiais militares que estavam em patrulhamento foram avisados sobre um veículo parado próximo à linha férrea e no local constataram a presença de um casal no interior.

A mulher de 55 anos que era motorista, relatou que seu namorado, de 37 anos teria pego no volante, feito com que perdesse o controle de um Fiesta e causado uma acidente. Teria ocorrido discussão e ela ter sido agredido com socos e tapas. No carro havia latas de cerveja e ambos confirmaram ter ingerido.

A vítima foi encaminhada à UPA Vila Prado para atendimento médico e quando o acusado foi colocado na viatura se rebelou e tentou agredir os PMs, bem como ofendê-los. O casal foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também