Carro roubado no centro é recuperado pela Força Tática no Aracy

Fox foi devolvido ao dono e criminosos presos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um carro roubado por volta das 20h desta segunda-feira, 3, na rua Dona Alexandrina, foi recuperado por policiais militares da Força Tática na rua Antônio Busto Alabarca, no Cidade Aracy. A dupla envolvida do assalto também foi presa. Um deles era menor de idade.

A Polícia Militar foi alertada via Copom sobre o crime, quando a dupla armada com uma faca, renderam a vítima e, mediante ameaças de morte, além do Fox branco levaram R$ 130.

Teve início as diligências e na Avenida José Antonio Migliato, no Cidade Aracy, os PMs visualizaram o carro e teve início a perseguição com a abordagem na rua Antonio Busco Alabarca.

Com o motorista foi localizado o dinheiro que estava com a vítima e no interior do carro, a faca utilizada no crime.

Consta ainda que a vítima estaria com ferimentos no peito e em um dos braços causados por golpes feitos pelos criminosos.

Os envolvidos foram encaminhados à CPJ e os criminosos ficaram à disposição da autoridade policial. Carro e dinheiro restituídos à vítima.

Leia Também