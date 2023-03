Carro furtado e moto roubada são recuperados pela Força Tática e Rocam

Moto roubada, carro furtada e réplica de arma foram apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma ação de patrulhamento preventivo na noite desta quinta-feira, 2, resultou praticamente em uma "operação pente fino" realizada por policiais militares da Força Tática e da Rocam, quando um carro furtado e uma moto produto de roubo foram recuperados. Três adolescentes foram apreendidos, bem como uma réplica de arma.

O São Carlos Agora apurou que os policiais abordaram um Kadett com três adolescentes na rua Romero de Oliveira Filho. Em revista, no interior do carro, localizaram a réplica. Ao consultar a placa do veículo, constava ser produto de furto ocorrido na quarta-feira, 1, na Avenida Papa Paulo VI.

Questionados os infratores, os PMs conseguiram chegar a uma Fazer cuja cor original era laranja, mas estava pintada de branco. A placa que ela ostentava, contudo, pertencia a outra moto branca, porém era produto de furto. Já a moto localizada na Avenida Arnoldo de Almeida Pires era produto de roubo.

Os adolescentes foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. Já os veículos e a réplica de arma foram apreendidos.

