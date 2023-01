Carro furtado é encontrado com placas trocadas, no Jardim Pacaembu

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um carro que havia sido furtado no dia 04 deste mês, em um furto a residência no Jardim Ipanema, foi localizado na madrugada deste domingo (08), no Jardim Pacaembu.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo bairro, quando suspeitaram do Ford Fiesta que transitava pelo local e ao consultarem o emplacamento, verificaram que era de outro carro.

A equipe iniciou um acompanhamento ao veículo, mas seus ocupantes, que eram três homens e uma mulher, o abandonaram e fugiram a pé, não sendo mais localizados.

Ao conseguir identificar o veículo, os policiais constataram que ele era produto de furto levado de uma residência, junto com outros objetos. Já sobre o outro Fiesta, ao qual as placas pertenciam, não havia nenhuma queixa.

O carro foi apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

Leia Também