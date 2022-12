Carro é atingido por ácido no Jardim Gibertoni

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Santana prata teria sido alvo de vandalismo por parte de desconhecidos que teriam jogado ácido na pintura do veículo que estaria estacionado na rua Liziero Genovês, no Jardim Gibertoni. O fato teria ocorrido na terça-feira, 20, no período da tarde e registrado na segunda-feira, 26.

A vítima, de 45 anos, afirmou que deixou o carro estacionado por aproximadamente duas horas e foi ao trabalho. Neste interim teria ocorrido o ato criminoso, registrado na CPJ.

FURTO

Na quarta-feira, 21, no período da manhã, um dentista de 48 anos afirma ter sido alvo de furto em sua clínica localizada na rua 9 de Julho, no Jardim Lutfalla.

Na manhã desta segunda-feira, 26, ele compareceu à CPJ e afirmou ter sido levado um notebook e uma câmera digital após arrombar a porta de acesso ao seu estabelecimento.

