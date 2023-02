Carro de Minas Gerais é furtado em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Gol, azul, 1995, placas GRG-0202, de Barbacena, MG, foi furtado neste sábado (11), em São Carlos.

De acordo com o proprietário do veículo, ele estacionou o carro em frente ao prédio onde estava hospedado, na Rua Doutor Carlos de Camargo Sales, no Jardim Lutfalla, no início da tarde e quando precisou utilizá-lo, já no final da noite, percebeu que o carro havia sido furtado.

A vítima registrou a ocorrência do furto e informou à polícia que existem câmeras de segurança que podem ter flagrado a ação.

