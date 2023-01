Carro clonado é apreendido pela PM após acidente na Vila Prado

Crédito: Whatsapp SCA

Um VW/Nivus clonado foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (17) após se envolver em um acidente na rua Dona Ana Prado.

Por motivos desconhecidos, a motorista colidiu contra o portão de uma empresa. Testemunhas tentaram prestar auxiliar à mulher, mas ela entrou em outro carro e se evadiu.

Com a chegada do policiamento, os militares descobriram através do chassi que o veículo estava com a placa clonada e que havia sido furtado na cidade de Olimpia/SP.

Segundo o SCA apurou, o veículo também teria sido usado em um assalto em residência na cidade de Matão no final do ano passado.

O carro foi encaminhado até o pátio municipal onde irá passar por perícia.

