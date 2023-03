Carro bate em moto no Centro e vai embora do local

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma moto, deixou um jovem de 25 anos ferido na tarde de sábado (25), na região central de São Carlos.

O motociclista contou à polícia que transitava pela Rua Episcopal, no sentido bairro - Centro e no cruzamento com a Rua Tiradentes, foi atingido por um Celta. Em seguida a moto bateu em um Fox, que vinha pela Tiradentes e entrou na Episcopal.

A condutora do Fox, disse que não percebeu que estava ocorrendo a colisão, quando foi atingida pelo motociclista ao cair.

O condutor da moto sofreu escoriações e foi socorrido até a Santa Casa.

O motorista do Celta não parou.

