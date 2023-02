Caminhonete furtada é localizada com traficante

Crédito: Maycon Maximino

Uma Fiat Toro branca, que havia sido furtada no dia 18 de janeiro deste ano, na Avenida Papa Paulo VI, no Jardim Cruzeiro do Sul, foi localizada na noite deste sábado (25), em poder de um jovem de 21 anos, que estava procurado por tráfico de drogas (artigo 133).

Policiais da Força Tática realizavam um patrulhamento pela Avenida Doutor Pádua Sales, e já tinham a informação que havia uma caminhonete furtada transitando pela cidade, com placas de outro veículo, quando depararam-se com a Fiat Toro, cujas características eram as mesmas que as descritas.

Eles fizeram uma abordagem e verificaram que as placas pertenciam a outro veículo, de mesma cor e modelo, porém da cidade de Barueri, SP, sem queixa de furto ou roubo. Já pela numeração do chassi e do motor, os policiais puderam constatar que aquela era realmente a caminhonete furtada.

O jovem de 21 anos que estava dirigindo a Fiat Toro, já é conhecido nos meios policiais por abastecer os pontos de tráfico de drogas da Vila Jacobucci e estava procurado por esse crime.

A equipe fez uma diligência na residência dele, na Avenida Maranhão, Jardim Pacaembu, e em um quarto de outro jovem, de 20 anos, que estava no local, foram encontrados entorpecentes e material relativo ao preparo dos entorpecentes para a venda.

Todo o material e o veículo foram apreendidos e os acusados foram detidos, sendo conduzidos ao CPJ e recolhidos ao Centro de Triagem.

Leia Também