Câmera de segurança registra vítima sendo agredida com pauladas durante assalto em São Carlos

Crédito: reprodução

A câmera de segurança de uma casa flagrou as agressões contra um homem de 59 anos, que foi assaltado no começo da tarde do último domingo (5), no bairro São João Batista, em São Carlos. A vítima precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

As imagens mostram o agressor se aproximando e desfere vários golpes com um pedaço de pau, inclusive na cabeça da vítima que mesmo caida ainda recebe mais pauladas. Em seguida o bandido pega o celular e o dinheiro que estavam no chão e foge.

Segundo o boletim de ocorrência, o assaltante roubou R$ 50 e um celular.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso.

