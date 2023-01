SIGA O SCA NO

Uma câmera de segurança registrou o acidente que envolveu um caminhão e um Ecosport na tarde desta segunda-feira (16), no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo apurado, um EcoSport seguida pela Avenida República do Líbano (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a Avenida Papa Paulo VI atingiu, por motivos ignorados, um caminhão-baú.

Com a pancada, o motorista do caminhão perdeu o controle e derrubou totem de um semáforo, subiu na calçada e derrubou a grade de uma residência.

Ninguém ficou ferido.

Leia Também