Câmera de segurança instalada em ônibus envolvido em acidente mostra motorista de carro avançando sinal vermelho

Crédito: reprodução

A câmera de segurança instalada no ônibus que se envolveu em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (10), na região do terminal rodoviário em São Carlos mostra que a motorista do carro foi quem avançou o sinal vermelho. (veja notícia do acidente)

O SCA teve acesso ao vídeo que mostra o coletivo parado na avenida São Carlos. Quando o sinal abre, o motorista inicia a conversão à esquerda para entrar na rua César Ricome. Neste momento a condutora do Renault que que vinha pelo sentido oposto da avenida não respeita o sinal vermelho e bate em cheio contra o ônibus.

A motorista do carro e uma passageira do ônibus, de 65 anos, ficaram feridas e foram socorridas pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Leia Também