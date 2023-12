Cães da raça pitbull atacam cachorro no Parque Douradinho

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois cães da raça pitbull teriam atacado um cachorro por volta das 19h de sábado, 23, na Travessa Orquídea Reis Ortega, no Parque Douradinho.

De acordo com o tutor de 36 anos, ele e a esposa saíram em viagem no dia 22 e contratou uma pessoa para cuidar do seu animal de estimação e no dia do ataque, ela estaria passeando com o cão e ao passar em frente a uma moradia, o portão estaria aberto e do imóvel saiu os dois pitbulls que atacaram e feriram a vítima.

O tutor cancelou a viagem e retornou para o socorro ao seu cachorro que passou por atendimento veterinário (gasto de R$ 1,5 mil). Às autoridades policiais, disse ainda que o proprietário dos pitbulls se negou a socorrer seu cachorro durante o ataque e ainda que não ajudaria no atendimento médico. O caso foi registrado na CPJ.

