Buraco no asfalto causa acidente na Avenida São Carlos

Motociclista recebe atendimento da equipe do Samu: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 20 anos sofreu uma queda na manhã desta sexta-feira, 20, na Avenida São Carlos (sentido praça Itália/centro), na região da antiga Tapetes São Carlos.

Segundo apurado, a vítima estava atrás de um veículo e não teria percebido uma cratera bem no meio do asfalto. Ao passar sobre a cratera, perdeu o equilíbrio e sofreu a queda.

Guardas municipais que passavam pelo local no momento do acidente, deram os primeiros atendimentos e isolaram o local da queda para preservar a integridade física da vítima. Uma equipe do Samu foi ao local e socorreu a motociclista com escoriações pelo corpo. Posteriormente foi encaminhada à Santa Casa.

