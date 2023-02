Briga por drogas deixa homem ferido no Bela Vista

Samu Santa Casa - Crédito: arquivo

Um desentendimento entre usuários de drogas deixou um homem ferido na noite de sábado (04), no Bela Vista.

De acordo com informações, a vítima é usuário de drogas e teria sido incumbido de comprá-las para usar junto com dois colegas, porém, quando voltou, a quantidade não era a que os outros imaginavam, tendo início uma discussão entre eles, que terminou com os colegas agredindo-o com pedradas na cabeça.

O SAMU foi acionado e socorreu a vítima à Santa Casa, com lesões na cabeça, mas consciente.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Os autores não foram detidos.

