Briga entre vizinhos termina em apreensão de arma e munições

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma arma de fogo e munições de diversos calibres foram apreendidos nesta noite de sábado (21), em uma residência localizada na Rua Francisco Generoso, no Douradinho.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos e chegando no local, encontrou um dos envolvidos portando um facão. Ele disse que a discussão com o vizinho foi por causa de uma infiltração de água em uma das residências e que este o ameaçou com uma arma de fogo.

Os policiais entraram em contato com o outro envolvido, que foi quem os acionou, que admitiu ter uma arma de fogo, mas negou ter ameaçado seu vizinho com ela.

Ele entregou o revólver à polícia e acabou contando que possuía também munições e equipamentos relacionados à armas, que seriam uma herança de seu pai.

Foram localizadas munições de calibre 38, 32, 22, 44, 36, 45, fuzil 762, entre outras. A arma e todo o material foi apreendido e apresentado no plantão policial.

O suspeito, de 47 anos, disse que possui registro do revólver que foi apreendido, mas até o momento, não o apresentou. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também